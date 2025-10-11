𝐇𝐚𝐦𝐛𝐚𝐥𝐲𝐨 𝐆𝐮𝐮𝐬𝐡𝐚 𝐃𝐢𝐛𝐥𝐮𝐦𝐚𝐚𝐬𝐢𝐲𝐚𝐝𝐞𝐞𝐝 𝐞𝐞 𝐓𝐚𝐚𝐫𝐢𝐢𝐤𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐔𝐬𝐨𝐨 𝐇𝐨𝐲𝐚𝐭𝐞𝐲.
Waxa aan ugu hambalyaynayaa shacabka Somaliland guusha taariikhiga ah ee diblomaasiyadeed ee Somaliland usoo hoyatay kadib markii golaha Senate-ka Maraykanu ansixiyey 𝐗𝐞𝐞𝐫𝐤𝐚 𝐃𝐢𝐟𝐚𝐚𝐜𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐭 (𝐍𝐃𝐀𝐀) oo ah tallaabo si cad u muujinaysa muhiimadda istiraatiijiyadeed, xasilloonida siyaasadeed, iyo dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland,
tallaabadan oo xoojinaysa deddaalada ay Somaliland ku raadinayso aqoonsi buuxa oo ay kaga mid noqoto beesha caalamka.
Xeerka Aqalka Sare ee Maraykanku meelmariyey waxa ku jira qodobada khuseeya Jamhuuriyadda Somaliland sida furitaanka 𝐗𝐚𝐟𝐢𝐢𝐬 𝐃𝐢𝐛𝐥𝐮𝐦𝐚𝐚𝐬𝐢𝐲𝐚𝐝𝐞𝐞𝐝 oo dawladda Maraykanku leedahay taas oo xoojin doonta xidhiidhka labada dal, arinkaa oo tusaya qiimaha istiraatijiyadeed ee Somaliland u leedahay danaha Maraykanka iyo xasiloonida caalamiga ah, iyada oo la wada ogyahay in dawladda Maraykanku xidhay safaarado iyo xafiisyo ay dunidda ku leedahay.
Inkasta oo maamulka Muqdisho ku bixiyey wixii uu awood diblumaasiyadeed iyo siyaasadeed uu lahaa si uu uga hortago ama wax uga bedelo qodoba xeerkan ee Somaliland khuseeya haddana
waxa Illaahay mahadii ah in aanay ku guulaysan.
Waxaan bogaadinayaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo gaar ahaan safiirka Somaliland u fadhiya Maraykanka Mudane Bashiir Good oo hawl wayn qabtay.
Ugu dambayn, waxa aan fariin u dirayaa dalalka caalamka oo dhan in ay aqoonsadaan Jamhuuriyadda Somaliland, buqcadda istraatiijiga ah ee ay ku taallo xasilloonida, iyo qiyamka dimuqraadiga ee Somaliland.”
Wasiir Hore Cabdiwali Sh. Cabdilaahi Suufi