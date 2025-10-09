Qaar ka mid ah Falastiiniyiinta aadka loo yaqaano ee ku jira xabsiyada Israa’iil
Sida uu dhigayo qorshaha nabadda ee Trump, marka dhammaan la haystayaasha la sii daayo, Israa’iil waxay sii deyn doontaa 250 falastiiniyiin ah oo xabsi daa’in ku xukuman, iyo 1,700 reer Qaza ah oo la xiray tan iyo weerarradii 7-dii Oktoobar, oo ay ku jiraan haween iyo carruur. Laheystayste kasta oo Israa’iili ah oo meydkiisa la wareejiyo, Israa’iil waxay sii deyn doontaa meydadka 15 qof oo reer Qaza ah.
Magacyada soo socda ayaa ah qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ugu caansan ee ay haysato Israa’iil. Wali ma cadda in midkoodna la sii dayn doono:
CABDALLA AL-BARGHOUTI – XAMAAS: Barghouti ayaa sanadkii 2004-tii maxkamad militari oo ku taal Israa’iil waxay ku xukuntay 67 dambi oo xabsi daa’in ah, kadib markii lagu helay in uu ku lug lahaa weeraro is-miidaamin ahaa oo dhacay sanadihii 2001 iyo 2002 oo ay ku dhinteen tobanaan Israa’iiliyiin ah. Barghouti ayaa diyaariyay suumankii qaraxyada ee loo adeegsaday weerarada, oo uu ku jiro mid lagu qaaday maqaayad ku taal Jerusalem Sbarro oo ay ku dhinteen 15 qof, sida ay sheegeen ciidamada Israa’iil. Waa aabe leh saddex carruur ah, wuxuu ku dhashay Kuwait 1972. 1996, wuxuu u guuray qoyskiisa si ay ugu noolaadaan tuulada Beit Rima ee u dhow Ramallah ee daanta galbeed.
IBRAAHIM XAMED – XAMAAS: Ninkan oo lagu xukumay 54 xukun xabsi daa’in ah, ayaa lagu xiray 2006-dii magaalada Ramallah. Waxa ay Israa’iil ku eedaysay in uu qorsheynayay weeraro is-miidaamin ah oo lagu dilay tiro Israa’iiliyiin ah. Hamed, ayaa ku jiray liiska dadka ay Israa’iil raadinayso siddeed sano ka hor intii aan la xirin, wuxuu ahaa taliyaha ugu sarreeya ee Daanta Galbeed ee guutada Cizzadiin Al-Qassam, garabka milateri ee Xamaas.
XASSAN SALAMA – XAMAAS: Waxa uu ku dhashay xerada Qaza ee Khan Younis sanadkii 1971, Salama waxa lagu helay danbi ah in uu abaabulay mowjado isqarxin ah oo ka dhacay Israa’iil 1996-kii oo ay ku dhinteen tobanaan Israa’iiliyiin ah, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa lagu xukumay 48 dambi oo xabsi daa’in ah.
MARWAN AL-BARGHOUTI – FATAX: Waa xubin hormuud ka ah dhaqdhaqaaqa Fatax ee maamulka Falastiin, Barghouti ayaa loo arkaa inuu yahay ninka bedeli kara madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. Waxa uu magaciisa ku sheegay hogaamiye iyo abaabule labadaba Intifada, ama kacdoonada, ay Falastiiniyiinta ka wadaan Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza tan iyo 1987. Waxa la xiray 2002, ayadoo lagu eedeeyay abaabulka weerarro gaadmo ah iyo isqarxin.