𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐜𝐬𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐉𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐑𝐞𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐞 𝐤𝐮 𝐧𝐨𝐨𝐥 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐈𝐦𝐚𝐚𝐫𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐭𝐚.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa Safaaradda JSL ee dalka Imaaraadka Carabta kulan kula yeeshay Ganacsatada iyo Jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalkaasi, isaga oo uga mahadnaqay doorka muuqda ee ay ku leeyihiin horumarka, maalgashiga iyo sumcadda wanaagsan ee dalka.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in Ganacsatada iyo Jaaliyadda Somaliland ee ku nool Imaaraadku ay muhiim u yihiin xidhiidhka dhaqaale, ka diblomaasiyadeed iyo maalgashiga u dhexeeya labada dal, isla markaana ay kaalin muuqda ka ciyaaraan kobcinta ganacsiga, horumarinta adeegyada bulshada, iyo dhismaha Qaranka JSL.
Madaxweynaha ayaa ku dhiirrigeliyay Ganacsatada iyo Jaaliyaddu in ay sii xoojiyaan maalgashiga gudaha dalka, gaar ahaan kaabeyaasha dhaqaalaha, warshadaha iyo adeegyada bulshada, isaga oo tilmaamay in maalgashigoodu uu yahay tiir lagama maarmaan u ah mustaqbalka dhaqaale ee Jamhuuriyadda Somaliland.