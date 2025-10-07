Xuutiyiinta Yemen oo xidhay shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobay, maxayse ku sheegeen sababta

October 7, 2025
Less than a minute

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sagaal xubnood oo dheeraad ah oo ka tirsan shaqaalaheeda si aan sabab loo sheegin ay u xireen maamulka Xuutiyiinta ee Yemen — taasoo tirada guud ee la xiray ka dhigaysa 53. Afhayeenka Qaramada Midoobay, Stephane Dujarric, ayaa sheegay in xariggan uu carqaladeynayo awoodda QM ay u leedahay inay gaarsiiso gargaar muhiim ah gudaha Yemen.

Mas’uuliyiinta Xuutiyiinta ayaa dhankooda sheegay in xasaanadda sharci ee ay leeyihiin shaqaalaha QM aysan difaac u noqon karin waxa ay ugu yeereen “howlo basaasnimo.”

Yemen ayaa tan iyo markii Xuutiyiintu la wareegeen caasimadda Sanca sanadkii 2014, waxaa ay u kala qaybsan tahay maamul ay Xuutiyiintu ka taliyaan oo fadhigiisu yahay Sanca, iyo dowlad uu Sacuudigu taageero oo xarunteedu tahay magaalada Cadan.

