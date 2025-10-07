Laba sano ka dib colaada Qasa, tirokoobyo ay UNRWA soo bandhigtay

News DeskOctober 7, 2025
1 minute read

Laba sano kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee ay hogaaminayeen Xamaas iyo ololihii milatari ee xooganaa ee Israa’iil ay billowday wixii ka dambeeyay, hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin (UNRWA) ayaa soo bandhigtay tirokoobyo muujinaya baaxadda burburka ka dhacay Gaza.

Qaar ka mid ah tirakoobyada muhiimka ah ee ay UNRWA shaacisay:

  • In ka badan 66,100 qof ayaa la dilay, oo ay ku jiraan ugu yaraan 18,430 caruur ah
  • Ilaa hal milyan oo qof ayaa ku barakacay xarumaha UNRWA, kuwaas oo ugu yaraan 845 qof lagu dilay iyaga oo halkaa ku sugan
  • In ka badan 370 shaqaale UNRWA ah ayaa la dilay
  • Ku dhowaad 80% dhismayaasha Qasa ayaa burburay ama la waxyeelleeyay
  • In a yar 40% isbitaalada ayaa weli shaqeynaya, kuwaas oo dhammaantood ah kuwa aan si buuxda u shaqeynin
  • Ku dhowaad 90% kaabayaasha biyaha iyo fayadhowrka ayaa la burburiyay ama si xun loo waxyeelleeyay

Tiradan waxa

