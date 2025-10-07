Israa’iil oo xusaysa sannadguuradii labaad ee weerarradii Xamaas, xilli wadahadallada nabadda Qasa ay ka sii socdaan Masar

Israa’iil waxay xusaysaa sannadguuradii labaad ee weerarradii Xamaas, kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 1,200 oo rayid iyo askar ah, taasoo bilow u ahayd dagaalka Gaza. Xusyo ayaa lagu qabtay meelo kala duwan, oo ay ka mid yihiin goobtii festifaalka muusikada ee Nova, halkaas oo ku dhawaad 400 oo qof lagu dilay — iyo mid kale oo ka dhacaya Fagaaraha Laheystaasha ee Tel Aviv.

Wadahadallo dadban oo ku saabsan joojinta dagaalka iyo sii daynta laheystaasha haray ayaa la filayaa inay maalintii labaad ka sii socdaan dalka Masar. Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa si rajo leh u qiimeeyay maalintii koowaad ee wadahadallada. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres, ayaa sheegay in fursadda nabadeed la hayo laga faa’iideysto si loo soo afjaro musiibada.

