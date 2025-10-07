Hooyo Israa’iili ah oo wiilkeedu ka mid yahay la haystayaasha ayaa sheegtay inaysan garanaynin in wiilkeedu nool yahay ama dhintay
Hooyada wiil Israa’iili ah oo ay Xamaas afduubtay 7-dii Oktoobar 2023-kii ayaa sheegtay in ay wali garanaynin in wiilkeedu nool yahay ama dhintay, balse ay “rajayn dhab ah” ka qabto in qorshaha nabadeed ee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu keeni doono in la soo daayo dhammaan laheystaasha lagu hayo Qasa..
Herut Nimrodi oo la hadashay BBC News ayaa sheegtay in ay “ka baqeyso waxa ugu xun” oo ku saabsan wiilkeeda Tamir, oo ahaa askari aan dagaal qaadan, balse ay wali rajo ka qabto in “uu wali noolyahay” labo sano kadib afduubkiisa.
Waxay intaas ku dartay in Tamir uu yahay laheystaha kaliya ee Israa’iili ah oo qoyskiisa aan weli la ogeysiinin haddii uu nool yahay ama dhintay.
Qorshaha nabadeed ee uu soo jeediyay Trump ayaa kasbanaya taageero, iyadoo wadahadallo dadban la filayo inay sii socdaan Talaadada u dhexeeya Xamaas iyo Israa’iil si loo soo afjaro dagaalka loona soo daayo laheystaasha.