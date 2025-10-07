Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka oo Dunida u bandhigay Bisaylka Dimuqraadiyadeed ee JSL

News DeskOctober 7, 2025
Less than a minute

Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Qaranka Somaliland, Muuse Xasan Yuusuf, ayaa waraysi siiyey warbaahinta qaranka Botswana (BTV) isagoo kaga warramay doorashooyinkii Somaliland iyo guusha guddidu ka gaadhay abaalmarinta ICPS ee doorashooyinka.

Wuxuu sheegay in Somaliland ay qabatay in ka badan 10 doorasho oo dimuqraadi ah, lagana adkaaday xisbiyo tallada haya, si nabad ahna xilka lagu wareejiyey.

Doorashadii ugu dambeysayna waxay ahayd tii ugu horreysay ee lagu qabto nidaamka Biometric, waxaanay muujisay hannaanka kor-u-kaca Dimuqraadiyadda.

Wuxuu sidoo kale gudoomiyuhu sharaxay sida guddidu u kasbatay kalsoonida shacabka iyaga oo dhexdhexaadnimadooda ilaaliyay, in kasta oo ay la shaqanayeen xukuumadda.

Waraysiga ayaa cajab galiyay weriyeyaasha caalamka, sida doorashooyin heerka sare ah uga dhacaan dal aan weli la aqoonsan caalami ahaan, balse si degdeg ah ay ugu socoto horumar dhanka dimuqraadiyadda.

