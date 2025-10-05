𝐇𝐞𝐬𝐡𝐢𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐮𝐧𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐃𝐚𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫 𝐉𝐞𝐛𝐢𝐧 𝐢𝐲𝐨 𝐈𝐥𝐝𝐮𝐮𝐟 𝐃𝐢𝐛𝐥𝐮𝐦𝐚𝐚𝐬𝐢𝐲𝐚𝐝𝐞𝐞𝐝.
”War-murtiyeedka maanta oo taariikhdu tahay 5-tii Oktoobar 2025 ee laga soo saaray Nairobi oo ay ku saxeexan yihiin xubno Wasiiro ah oo ka kala socda Jamhuuriyadda Somaliland iyo Puntland oo xambaarsan is-Afgarad Amni. Heshiiskani waxa ku jira qodobo khatar ku ah madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Somaliland, gaar ahaan labada qodob ee sheegaya doorka Puntland ee nabadda Ceerigaabo iyo Siyaasadaynta Maamulka Hawada oo xadgudub iyo jebin ku ah 𝐐𝐨𝐝𝐨𝐛𝐤𝐚 𝟐𝐚𝐚𝐝 𝐞𝐞 𝐃𝐚𝐚𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 oo tilmaamaya xuduudda dhuleed, cireed iyo badeed ee Somaliland.
Heshiis lala saxeexdo Puntland — oo ah maamul federaal ah oo hoos yimaada Dawladda Soomaaliya waxaa uu mugdi gelinayaa qarannimada, madax-banaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa uu sidoo kale uu wiiqayaa dedaallada muddada dheer ee Somaliland ugu jirtay helidda aqoonsi caalami ah, iyada oo bulshada caalamka u diraysa fariin khaldan oo la xidhiidha diblumaasiyadda Somaliland.
Sida muuqata tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda dalka ka talinaysaa waxa ka muuqda in ay dhaawacayso madaxbannaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Bulshada Somaliland waxa aan ugu baaqayaa in ay ku mar walba u taagnaadaan difaaca qaranimada, xukuumadana kula xisaabtamaan tallaabooyinka ay qaadayso.”
Wasiir Hore Cabdiwali Sh. Cabdilaahi Suufi