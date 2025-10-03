Komishanka Doorashooyinka Somaliland oo ka qayb gashay Shir Caalamiya.

Guddoomiyaha Koomiishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland Muddane Muuse Yuusuf Xasan ayaa Dalka Botswana kaga qayb galay Abaalmarinada & Shirka 21aad ee caalamiga ah ee Doorashooyinka.

Shirkan ayaa waxa si wadajir ah u martigelinaya Guddida madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Botswana (IEC) iyo Xarunta caalamiga ah ee Daraasaadka Baarlamaanka (ICPS).

Kulankan caalamiga ah oo heer sare ah ayaa waxa uu isu keeni doonaa hogaamiyeyaasha doorashooyinka, khubarada, iyo hal-abuureyaasha si ay u xusaan guulaha iyo horumarada casriga ah ee hab maamulka doorashooyinka.

Somaliland ayaa kaalmaha hore kaga jirta Waddamada ay ka qabsoomaan Doorashooyin xasiloon iyo cod dhiibasho laga dhawray musuq.

