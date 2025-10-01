𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐊𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐚𝐡𝐧𝐚 𝐊𝐮-𝐬𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐲𝐛𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐗𝐮𝐬𝐤𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐧𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐮𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝟑𝟎-𝐚𝐚𝐝 𝐞𝐞 𝐀𝐚𝐬-𝐚𝐚𝐬𝐤𝐚 𝐂𝐢𝐢𝐝𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐈𝐥𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐗𝐞𝐞𝐛𝐚𝐡𝐚
Madaxweyne Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna Kusimaha Madaxweynaha, Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi, ayaa maanta ka qaybgalay munaasibadda xuska sannad guuradda 30-aad ee aas-aaska Ciidanka Ilaalada Xeebaha JSL.
Munaasibaddan oo lagu qabtay Taliska Ciidanka Ilaalada Xeebaha ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka qaranka iyo wakiillo ka socday dalalka saaxiibka la ah Somaliland.
Madaxweyne Ku-xigeenka JSL, oo halkaasi ka jeediyey khudbad, ayaa u hambalyeeyey dhammaan ciidanka iyo qoysaskooda, isaga oo yidhi:- “Farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta ka qaybgalo xuska sanad guurada 30-aad ee aas-aaska Ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland. Xuskan awgiis, waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa taliyaasha, taliye-ku-xigeennada, saraakiisha, saraakiil-ku-xigeennada, dablayda, ciidanka Ilaalada Xeebaha, xaasaskooda iyo carruurtooda,Waxaanan u rajaynayaa in Eebbe caafimaad qab iyo guul uu inagu gaadhsiiyo sanadkan sanadkiisa “
Madaxweyne Ku-xigeenka JSL waxa kale oo uu xusay muhiimadda khayraadka badda, isaga oo ugu baaqay bulshada reer Somaliland inay si buuxda uga faa’iidaysataan khayraadkooda badda
“Dunida qiimo weyn ayuu khayraadka baddani ugu fadhiyaa. Maadaama xoolo-dhaqashadii sii yaraanayso, waa in aynu xoogga saarno ka faa’iidaysiga kaluunka iyo khayraadka kale ee badda ku jira.”
Ugu dambayn, Madaxweyne Ku-xigeenka JSL ayaa sheegay inay ka go’an tahay ka xukuumad ahaan horumarinta iyo tayaynta ciidanka Ilaalada Xeebaha
“Xukuumad ahaan waxa naga go’an inaanu Ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland ka dhigno kuwo awooddooda iyo tayadoodu gaadho heer caalami ah..” Ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka JSL.