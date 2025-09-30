Xatooyadii ugu weynayd caalamka oo ka dhacay cryptocurrency

News DeskSeptember 30, 2025
1 minute read

Gabadh u dhalatay dalka Shiinaha ayaa lagu helay dambi ah in ay kaalin muhiim ah ka qaadatay xatooyadii ugu weynayd ee lacagta loo yaqaan cryptocurrency, taas oo qiimaheedu ka badan yahay £5 bilyan ($6.7 bilyan).

Zhimin Qian oo sidoo kale loo yaqaan Yadi Zhang, ayaa Isniintii ka qirtay maxkamadda Southwark Crown ee magaalada London in ay si sharci-darro ah ku heshay islamarkaana ku haystay hantidaas.

Intii u dhexeysay 2014 ilaa 2017, Qian ayaa hoggaaminaysay khiyaano weyn oo ka dhacday Shiinaha, taas oo lagu dhacay in ka badan 128,000, sida uu sheegay booliisku.

Booliiska Metropolitan-ka ee magaalada London ayaa sheegay in 61,000 oo bitcoin ah laga qabtay gabadhaas.

Waxyna intaas raaciyeen in haweeneydan 47 jirka ah ay qiratay dambigeeda kaddib baadhitaan socday toddobo sano oo lagu baadhayay shabakad caalami ah oo lacag-dhaqid ah.

Qian ayaa sharciga ka dhuumanaysay muddo shan sano ah ilaa la qabtay, taas oo keentay in la sameeyo baaritaan adag oo ay iska kaashadeen hay’ado kala duwan, sida uu sheegay Sarkaalka baaritaanka hogaaminayay, Detective Sergeant Isabella Grotto.

News DeskSeptember 30, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“Safarka madaxweynaha ee Dubia wax badan ayuu ka tarayaa Ictiraafka” Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga waddani ee Qaaradda Yurub

September 30, 2025

“Magaaladu waa magaaladayadii guryihii ayuunbanu ka maqneyn” Madaxdhaqameedka Sanaag Bari.

September 30, 2025

“Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin Xidhiidhkoodu ma wanaagsana…” Xil Cabdilaahi Muuse

September 30, 2025

Trump iyo Netanyahu oo ku heshiiyay qorshe cusub oo ku aaddan Qasa

September 30, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker