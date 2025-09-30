Israa’iil oo sheegtay in ay ka xun tahay weerarkii ay ku qaadday dalka Qadar

Dawladda Qadar ayaa sheegtay in ay heshay raalli-gelin rasmi ah oo ka timid Israa’iil, taasi oo ku saabsan weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday dalkaasi. Tallaabdan ayaa waxa dhexdhexaadin ka qaadatay dowladda Mareykanka.

Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa lagu sheegay in Israa’iil ay bixisay raalli-gelin ku aaddan weerarkii ka dhacay gudaha Qadar, intii lagu guda jiray wicitaan telefoon ah oo dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil iyo Ra’iisul Wasaaraha Qadar ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda.

Bayaanka ayaa lagu yiri: “Raalli-gelinta Israa’iil waxaa loo soo gudbiyay si rasmi ah iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta Mareykanka. Israel waxay muujisay sida ay uga xun tahay waxa dhacay, waxayna ballanqaadday in aanay mustaqbalka mar kale bartilmaameedsan doonin dhulka Qatar.”

