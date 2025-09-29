Trump: Carabta iyo Israa’iil waxaan ka helay jawaab wanaagsan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Axaddii sheegay in “qof walba uu doonayo inuu heshiis ka gaaro” qorshaha nabadeed ee Qasa, wuxuuna rajeynayaa inuu soo gabagabeeyo kulanka uu la yeelanayo Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu Isniinta maanta ah.
Wareysi uu khadka taleefoonka ku siiyay wakaaladda wararka ee Reuters, wuxuu intaas ku daray in uu “jawaab aad u wanaagsan” ka helay Israa’iil iyo madaxda Carabta oo ku saabsan hindisaha.
“Soo jeedintu maahan oo kaliya Qasa, laakiin waxay ku saabsan tahay in nabad ballaaran laga gaaro Bariga Dhexe,” ayuu yiri Trump.
Dhanka kale, Trump wuxuu sheegay Axaddii in ay jirto “fursad dhab ah oo lagu gaaro guulo waaweyn oo laga gaaray Bariga Dhexe