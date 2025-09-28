Somaliland oo gacanta ku dhigtay Rag Ajaanib oo Harimacad sifo sharci daro ah dalka uga dhoofinayey.
Ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland ee Gobolka Saaxil oo kaashanaya Ciidanka Booliska ayaa qabtay Rag Ajaanib ah oo 11 Harimacad oo dhallo ah doonayey in ay ka dhoofiyaan meel u dhaxaysay Deegaanada Siyaara iyo Ceel Daraad ee dhinaca xeebaha Barri ee Gobolka Saaxil.
Ciidanka ayaa raggan gacanta kusoo dhigay kuwaasi oo garab ka helayey Muwaadiniin dalka u dhashay oo iyagana ay Ciidanku qabteen iyaga iyo gaadhigii ay wateen.
Somaliland hore ayaa Amaro looga soo saaray Dhoofinta iyo ugaadhsiga duur joogta noocyadooda kala duwan kuwaasi oo qofka lagu qabtaa uu xabsi ku mutaysto.