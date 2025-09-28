Somaliland oo gacanta ku dhigtay Rag Ajaanib oo Harimacad sifo sharci daro ah dalka uga dhoofinayey.

News DeskSeptember 28, 2025
Less than a minute

Ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland ee Gobolka Saaxil oo kaashanaya Ciidanka Booliska ayaa qabtay Rag Ajaanib ah oo 11 Harimacad oo dhallo ah doonayey in ay ka dhoofiyaan meel u dhaxaysay Deegaanada Siyaara iyo Ceel Daraad ee dhinaca xeebaha Barri ee Gobolka Saaxil.

Ciidanka ayaa raggan gacanta kusoo dhigay kuwaasi oo garab ka helayey Muwaadiniin dalka u dhashay oo iyagana ay Ciidanku qabteen iyaga iyo gaadhigii ay wateen.

Somaliland hore ayaa Amaro looga soo saaray Dhoofinta iyo ugaadhsiga duur joogta noocyadooda kala duwan kuwaasi oo qofka lagu qabtaa uu xabsi ku mutaysto.

News DeskSeptember 28, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Ceerigaabo Caawa Waxa Loo Codeeyay In La Aqbalay Gogoshii Nabadda Ee Uu Dhigay Madaxweyne Cirro.

September 28, 2025

Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta ka qayb-galay xidhitaanka Munaasibadda Kulanka Islaamka Sannadlaha ah ee Hargeysa

September 28, 2025

“Saldanadda waxa aanu u diranay dhaqan ee siyaasadda…”Guddoomiye Maxamed Kaahin

September 28, 2025

“Nabadgelyadeenu aadbay u jilicsan tahay 42 kun oo dahaba ayaa lagala baxay madaarkeena “Faysal Cali waraabe

September 28, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker