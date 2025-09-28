Ceerigaabo Caawa Waxa Loo Codeeyay In La Aqbalay Gogoshii Nabadda Ee Uu Dhigay Madaxweyne Cirro.

News DeskSeptember 28, 2025
1 minute read

 

“Waxaanu Si Buuxda U Qaadanay Una Ajiibnay Gogoshii Nabadda Ee Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro)

Codka Laysku raacay

Guddida qabanqaabada shirka nabadda Ceerigaabo iyaga oo ku guda jira kulmadii beelaha dega degmada Ceerigaabo, ayaa beelweynta Habarjoonis Bari iyo bah-wadaagteedu iska xuleen 61 xubnood oo isugu jira salaadiin (Isamo), cuqaal, waxgarad iyo nin garbood.

Fadhigii kowaad ee guddida la saaray ayaa qabsoomay maanta 28 September 2025, waxaana cod gacantaag ah lagu meel mariyey ajande ka koobaan saddex qodob oo kala ah:

1. Waxaa dhammaan laysku raacay in la ajiibo lana qaato nabadda iyo gogosha madaxweyne Cabdiraxaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) dhigay degmada Ceerigaabo.
2. In beelweynta Warsangeli si nabad iyo derisnimo ku jirto lagula xaalo.
3. In wixii farsamo ah loo saaro guddi koobaan

Kulanka waxaa ka muuqday in beelweynta Habaryoonis Bari iyo bahwadaagteedu ay diyaar u yihiin dhib kasta oo la kala tirsanaayo in lagu dhameeyo xal nabadeed.

Kulanka waxaa goob joog ka ahaa xubno ka mid ah guddida uu madaxweynuhu u saaray qabanqaabada shirka, maamulka gogolka iyo maamulka degmadda”. Guddida Nabadda JSL

News DeskSeptember 28, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Somaliland oo gacanta ku dhigtay Rag Ajaanib oo Harimacad sifo sharci daro ah dalka uga dhoofinayey.

September 28, 2025

Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta ka qayb-galay xidhitaanka Munaasibadda Kulanka Islaamka Sannadlaha ah ee Hargeysa

September 28, 2025

“Saldanadda waxa aanu u diranay dhaqan ee siyaasadda…”Guddoomiye Maxamed Kaahin

September 28, 2025

“Nabadgelyadeenu aadbay u jilicsan tahay 42 kun oo dahaba ayaa lagala baxay madaarkeena “Faysal Cali waraabe

September 28, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker