Cunaqabateynta dhaqaale iyo militari ee Iiraan oo caawa dhaqangalaysa
Cunaqabatayn dhaqaale iyo mid milatari oo weyn oo Iiraan lagaga qaaday sida waafaqsan heshiis caalami ah oo taariikhi ah oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka 10 sano ka hor ayaa la filayaa in dib loogu soo rogo habeenka Sabtida ee caawa ah.
Arrintan ayaa timid ka dib markii Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ay bishii hore qoraal u direen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyagoo ku eedeeyay Iiraan inay ku guuldarreysatay inay ka soo baxdo ballanqaadkeedii. Tani waxay kicisay hannaan la siinayo Iiraan 30 maalmood si ay u hesho xal diblomaasiyadeed si looga fogaado cunaqabataynta cusub.
Iiraan ayaa tallaabadan ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna sheegtay in ay joojin doonto wada shaqayntii ay la lahayd hay’adda caalamiga ah ee ilaalinta hubka nukliyeerka ee IAEA, haddii dib loo soo celiyo cunaqabataynta.
Iiraan ayaa kordhisay dhaqdhaqaaqeeda nukliyeerka ee la mamnuucay ka dib markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii 2016-kii