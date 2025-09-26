Ra’isul Wasaare Starmer oo Duqa London ka difaacay aflagaaddo uga timid Trump

News DeskSeptember 26, 2025
1 minute read

Ra’isul Wasaaraha UK Sir Keir Starmer ayaa difaacay Duqa caasimadda London Sir Sadiq Khan, ka dib weerar afka ah oo uga yimid madaxweyne Donald Trump oo ku andacooday in London ay mar dhow qaadan doonto Shareecada Islaamka.

Trump oo ka hadlayey kulanka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa si bareer ah fagaare calami ah ugu aflagaadeeyey Sir Sadiq Khan oo ah nin Muslim ah, isagoo sheegay in magaalada uu ka soo buuxiyey shisheeye, islamarkaana uu goordhow ka hirgelin doono Shareecada.

Ra’isul Wasaaraha ayaa hadalka Trump, oo laga dhadhansan karay in uu Duqa London ku durayo diintiisa, ku tilmaamay “wax lagu qoslo oo aan nah lahayn”.

Sir Keir Starmer ayaa sidoo kale taageero u muujiyey Duqa Magaalada oo uu sheegay in uu taageersan yahay.

“Waan taageerayaa Duqeenna Magaalada, xaqiiqdiina waan ku faraxsanahay in magaaladeennu tahay mid loo dhan yahay, islamarkaana leh Duq Muslim ah”, ayuu yiri Ra’isul Wasaare Starmer oo xusay in uu si shakhsi ah ulaha hadlay Khan, islamarkaana uu u muujiyey taageero buuxda.

