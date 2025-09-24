Cidamada Booliska Somaliland oo Ka Hadlay Xildhibaan ay Xidheen.

News DeskSeptember 24, 2025
Less than a minute

Ciidanka Booliska JSL ayaa gacanta kusoo dhigay Eedaysane Jamaal Cismaan Cabdilaahi, oo ka mid ah xubnaha Golaha Deegaanka Caasimadda Hargeysa, kaasi oo lagu qabtay isagoo ku guda jira abaabul iyo kicin dadweyne.

Hawlgalkan ay Ciidamadu sameeyeen waxa uu qayb ka yahay dadaallada lagu ilaalinayo badqabka bulshada iyo xoojinta amniga caasimadda. Eedaysanaha waxa la horgeyn doonaa hay’adaha garsoorka.

Taliska Ciidanka Booliska JSL waxa uu bulshada u xaqiijinayaa in cid kasta oo isku dayda abaabul amni-darro ah ama kicin bulsho in laga qaadi doono tallaabo adag oo waafaqsan sharciga.

Sidoo kale, shacabka waxa lagu boorinayaa in ay la shaqeeyaan Ciidamada, isla markaana ay ka fogaadaan fal kasta oo dhaawici kara xasilloonida guud ee dalka .

News DeskSeptember 24, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Xildhibaan La Xidhay Iyo Mid La Raadinayo

September 24, 2025

“La Aasi Maayo Meydka..” Ehelada Marxuumka

September 24, 2025

Digniin laga soo saaray Xabaalaha Magaalada Burco oo laga gurtay Calaamadihii

September 24, 2025

Gabadh wariye ah oo shaqada looga eryey qoraal ku saabsan Qasa oo A$150,000 xaal loo siiyey

September 24, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker