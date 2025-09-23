Madaxweyne hore oo la soo taagey maxkamadda ICC dad uu diiley awgeed
Madxweynihii hore ee Filibiin Rodrigo Duterte ayaa la soo taagey maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada (ICC), halkaas oo lagula soo oogey dacwad la xiriirta dambiyo ka dhan ah xaquuqda aadanah.
Duterte oo 80 sano jir ah ayaa ku eedeysan in uu mas’uul ka ahaa dilka tobannaan ruux oo la toogtey intii lagu gudajirey hawlgallo ka dhan ah maandooriyaha oo la fuliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa.
Ku-xigeenka Dacwad oogaha maxkamadda ICC Mame Mandiaye Niang ayaa sheegay in Duterte uu si dadban ugu lug lahaa dil loo geystey dad lagu tuhmayey in ay qayb ka yihiin kooxo boolisku u qabteen in nay maandooriye ku lug lahaayeen.
Mr Duterte ayaa talada dalka Filibiin hayey intii u dhexeysay 2016 and 2022, xilligaas oo uu olole ballaaran ku qaaday kooxaha isticmaala ama ka ganacsada maandooriyaha oo uu ka dhigay qaar la xiro iyo in la dilo.
Dacwad oogeyaashu waxay aaminsan yihiin in Mr Duterte iyo dadkii la shaqeynayey ay fuliyeen dilal badan oo laga weecan karay. Hayeeshee Dutere ayaa ku adkeystay in dadka boolisku dileen ay ahaayeen dambiileyaal halis ku ahaa a,mniga iyo salloonida bulshada.