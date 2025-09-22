Maxaa Ka Jira Xisbiga Kulmiye uu ka Guurayo Xaruntiisii Guud ee Hargeysa?

News DeskSeptember 22, 2025
Less than a minute

 

Waa been abuur warka sheegaaya in xisbiga KULMIYE uu ka guuraayo xaruntiisa.

Waxa nasiibdaro ah war been abuur ah oo maanta si ka baxsan nidaamka saxafinimo iyo war-turbines uu Weriye Axmed Dool ku sheegay in Xisbiga KULMIYE uu ka guuraayo xarunta xisbiga.

Warka weriyahani uu ku sheegay maaha mid sal iyo raad toona leh, mana aha war uu cid ka soo xigtay ( source of information), waana nasiibdaro daro ku habsatay indhawayd saxaafiyiinta aan waayo araga ahayn een miisaami karin wararka ay wax ku yeelayaan sumcadooda iyo ta saxaafadda qaranka guud ahaanba.

Ujeedada been abuurka uu soo gudbiyay Weriye Axmed Dool waa mid abaabulan oo la doonaayo in lagu jahwareeriyo taageeryaasha xisbiga.

Mustafe Cabdi Ciise (Shiine)
Afhayeenka Xisbiga Kulmiye

News DeskSeptember 22, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Puntland: “Haddii aan la badbaadin dowladnimada Soomaaliya, dalku wuxuu ku noqon doonaa fowdadii 1991”

September 22, 2025

Markab kasoo baxay Hindia oo bariis iyo Sonkor u waday Boosaaso oo gubtay

September 22, 2025

UK oo uga digtey Isra’il carqaladeynta qaranimada Falastiin

September 22, 2025

Trump iyo Musk oo isku gacan qaaday xuskii Charlie Kirki

September 22, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker