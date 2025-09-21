Masar oo ciidan geysay Siinaay iyo Israa’iil oo ka carootay

News Desk
Wasaaradda warfaafinta ee Masar ayaa sheegtay in ciidamada Masar la geeyay gacanka Siinaay si ay ula tacaalaan wax kasta oo khatar ku ah ammaanka dalkaasi, taasoo ka dhalatay howlgalka Israa’iil ee Qasa.

Wasaaradda warfaafinta ayaa bayaan ay soo saartay shalay ku sheegtay “in gardarada ay ka socoto Marinka Qasa oo dhowr mitir u jirta xudduudka bari ee Masar, ku dhawaad ​​labo sano.” Bayaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la eegayo dagaalka ka socda Qasa, loo baahan yahay in ciidamada qalabka sida ee Masar ay u diyaar garoobaan inay ka hortagaan xaalad kasta oo khatar ku ah amniga qaranka Masar ama madax bannaanida.

Horay waxaa warbaahinta caalamka loogu daabacay warbixinno la xiriira soo gelidda ciidamada qalabka sida ee Masar ee gacanka Siinaay.

Sabtidii, wakaaladda wararka ee Maraykanka ee ExxonMobil ayaa sheegtay in ra’iisal wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu ka codsaday maamulka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump inay ku cadaadiyaan Qaahira inay dhimaan ciidamadooda jooga gacankaas.

Shabakaddan oo soo xiganaysa mas’uuliyiin ka tirsan Israa’iil ayaa sheegtay in joogitaanka askarta Masar ee Siinaay sababo la xiriira dagaalka ka socda Qasa ay kordhisay xiisadda u dhaxaysa labada dal.

