Ammaanka oo la adkeeyay iyadoo saaxiibkii Trump xus loo sameynayo
Madaxweyne Donald Trump iyo siyaasiyiin kale oo caan ah oo Mareykanka kasoo jeeda ayaa ku wajahan Arizona si ay khudbad uga jeediyaan xus loo sameynayo Charlie Kirk, oo 31 jir ahaa una dhaqdhaqaaqa muxaafidka oo la dilay laba toddobaad ka hor.
Xafladdan oo ay soo qaban qaabisay Turning Point USA (TPUSA) ayaa maanta oo Axad ah ka dhacaysa garoonka State Farm Stadium ee Glendale waxaana ka soo qayb gali kara in ka badan 100,000 oo qof.
Ammaanka la adkeeyay ayaa la filayaa, in ay ku jiraan “baaritaanka heerka TSA”, sida ay sheegtay TPUSA.
Kirk, oo wax ka aasaasay Turning Point USA markii uu 18 jir ahaa, ayaa lagu toogtay munaasabad uu ka hadlayay kana dhacaysay jaamacada Utah 10kii Sebtembar, taasoo dib u soo celisay walaaca ku saabsan rabshadaha siyaasadeed ee Mareykanka.