Weerar lagu qaaday masjid ku yaalla Suudaan oo ay dad badan ku dhinteen
Duqeymo ba’an oo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa Jimcihii shalay ka dhacay masjid ku yaalla gobolka Daafuur ee galbeedka Suudaan, taasoo sii kordhisay cabsida laga qabo khataraha soo foodsaara dadka rayidka ah, iyadoo dagaalka magaalada go’doonsan uu gaaray heer muhiim ah.
Weerarkii El Fasher ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 75 qof. Waxaa lagu eedeeyaa Ciidamada Gurmadka Degdegga ah, in kasta oo aysan qaadan mas’uuliyadda.
Kooxdan ayaa ku sii xoogaysanaysa dagaalka ay ku doonayaan inay magaalada si buuxda ugala wareegaan ciidamada iyo xulafadooda, kadib dagaal sokeeye oo laba sano ka badan socday.
Tani waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu dhiigga badan ee hal mar ka dhaca dagaalkii lagu hoobtay ee El-Fasher.
Magaaladu waa saldhigii ugu dambeeyay ee ciidanka RSF ay ku xooggan yihiin ee Darfur, waxaana go’doon ka ah kooxaha hubaysan in ay qabsadaan – waxay go’doomiyeen 16 bilood waxayna xoojiyeen weerarkooda toddobaadyadii la soo dhaafay.
Weerarkan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa ku dumay masjidka iyadoo dadku ku tukanayeen salaada subax – samatabbixiyeyaashu waxay ku dadaalayaan sidii ay meydadka u aasi lahaayeen, maaddaama ay gabaabsi yaraayeen.