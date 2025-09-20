“Madaxweyne Waan kaaga mahad celinayaa Sida aad uga damqatay Warkayga” Muxiyadiin Cabdiraxmaan

News DeskSeptember 20, 2025
Less than a minute

Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa ka dib markii ay gaadhay Cabashada Wiil Sarrifle ah oo la yidhaahdo Yaxye oo sheegay in Baanka Dhexe uu Kala noqday Numbarkii uu lacagaha ku sarifi jiray ayaa amray in dib loogu celiyo Numbaradiisa

Yaxye oo Warbaahinta u waramay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay hawsha uu qabtay Madaxweynaha Somaliland, taas oo keentay kulan uu arrimahaasi saaka Kala yeeshay Agaasimaha Baanka Dhexe oo u Balan qaaday in ay u soo celin doonaan.

