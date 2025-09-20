Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ku Dartay Liiska Wadamada laga Mamnuucay Fiisaha Gelitaanka sanadka 2026
Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa shaacisay liis cusub oo ah wadamada laga mamnuucay in muwaadiniintooda la siiyo fiisooyinka gelitaanka Imaaraadka laga bilaabo sanadka 2026, Go’aankan ayaa lagu faahfaahiyay bayaan rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Imaaraadka, waxaana lagu sheegay in liiska lagu daray Soomaaliya.
Go’aanka lagu daray Soomaaliya ayaa si gaar ah u taagan, maadaama uu jiro xiriir ballaaran oo laba geesood ah oo u dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi, kaas oo ku saleysan iskaashi dhinacyada ganacsiga, ammaanka, iyo siyaasadda.
Lama oga illaa hadda sida uu go’aankan cusub u saameyn doono xiriirkaas, balse khubaro siyaasadeed ayaa sheegay in uu noqon karo caqabad ku timaada is-dhexgalka labada dal, gaar ahaan dhinacyada socdaalka, ganacsiga, iyo maalgashiga.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin arrintan, Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa in Muqdisho ay mowqif cad ka soo saarto maalmaha soo socda, maadaama xayiraaddan fiiso ay yeelan karto saameyn ballaaran oo ku saabsan socdaalka dadka Soomaaliyeed ee ugu socdaala shaqo, caafimaad, ama ganacsi.