Madaxweyne Trump oo Soomaaliya ku tilmaamay meel anay dowladi ka jirin oo caan ku ah laaluushka iyo tuugada
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in Soomaaliya aanay lahayn dowlad dhexe, isla markaana ay halakeeyeen faqri, gaajo, argagixiso, budhcad-badeed iyo sannado badan oo dagaal sokeeye ah.Waxa uu sheegay in dadka reer Soomaaliya boqolkiiba 70% ku nool yihiin faqri aad u xun.
Trump wuxuu intaas ku daray in Soomaaliya ay ka jirto cunto-yaraan daran, isla markaana ay kaalinta koowaad kaga jirto waddamada ugu musuqa badan adduunka oo dhan. Waxa uu ku sifeeyay Soomaaliya meel caan ku ah dowlad la’aan, laaluush iyo tuugonimo.
Trump, oo si gaar ah ugu jawaabayay Xildhibaan Ilhaan Cumar oo siyaasaddiisa kasoo horjeeda, ayaa ku eedeeyay in ay guursatay walaalkeed si ay sharciga Mareykanka ku hesho, isla markaana ay ka timid waddan aan xataa madaxweyne lahayn.
“Asal ahaan Soomaaliya ayay kasoo jeeda, waa side xaalkoodu? Dowlad ma leeyihiin? Madaxweyne ma leeyihiin? Baarlamaan ma leeyihiin? Booliis ma leeyihiin? Dadkan waan jeclahay, waxay ka imanayaan meel aan waxba ka jirin. Hadda waxba ma haystaan, haddana waxay noo sheegayaan sidii aanu u maamuli lahayn dalkeenna,” ayuu yidhi Trump.
Ma aha markii ugu horreysay ee uu Trump weerar afka ah ku qaado Soomaaliya. Dhawaan ayuu ku tilmaamay meel dowlad la’aan ah oo aan waxba ka jirin, halka sannado ka horna uu sheegay in Soomaaliya tahay meel qasan oo aan lahayn maamul iyo kala dambayn.
Mareykanka ayaa muddo dheer ka mid ahaa saaxiibada taageera Soomaaliya dhinaca dowlad-dhiska iyo la dagaallanka kooxaha xagjirka ah, isaga oo hadda ciidamada Soomaaliya ka taageera dhinaca cirka iyo tababarada.
Si kastaba ha ahaatee, Trump iyo kooxdiisu shakhsi ahaan ma jecla Soomaaliya. Siyaasiyiin badan oo u dhow maamulka Trump ayaa baraha bulshada ku dhaliila dowladda Soomaaliya iyo sida ay wax u waddo guud ahaan.
Dhanka kale, Somaliland ayaa isku dayaysa inay ka faa’iidaysato arrintan, iyada oo wadda olole ay aqoonsi kaga rabto maamulka Trump, maadaama xildhibaanno iyo siyaasiyiin badan oo Jamhuuriga ka tirsan ay aaminsan yihiin in Somaliland la aqoonsado.