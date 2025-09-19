Dalka Sudan duqeyn lala beegsaday Masaajid oo dad badan ku dhinteen
Wararka ka imaanaya magaalada El Fasher ee gobolka Darfur ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo lala beegsaday masaajid ay ku dhinteen ilaa afartan qof.
Ciidamada RSF, oo ah maleeshiyo beeleed, ayaa dagaal kula jira ciidamada dowladda si ay ugala wareegaan magaalada, iyadoo dagaalka sokeeye ee Sudan uu sii xoogeystay.
El Fasher ayaa ah goobta kaliya ee gobolka Darfur ee aysan maamulin. Warar maanta soo baxay ayaa sheegaya in dagaalyahannada RSF ay qabsadeen xero muhiim ah oo ay ku barakaceen dadka rayidka ah, oo lagu magacaabo Abu Shouk, iyo xarunta koox maleeshiyo ah oo ku xiran ciidamada Sudan.
Hay’adaha gargaarka ayaa sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo kun (300,000) oo qof oo rayid ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada El Fasher iyadoo dagaalku uu socdo