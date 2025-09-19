Dalka Sudan duqeyn lala beegsaday Masaajid oo dad badan ku dhinteen

News DeskSeptember 19, 2025
1 minute read

Wararka ka imaanaya magaalada El Fasher ee gobolka Darfur ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo lala beegsaday masaajid ay ku dhinteen ilaa afartan qof.

Ciidamada RSF, oo ah maleeshiyo beeleed, ayaa dagaal kula jira ciidamada dowladda si ay ugala wareegaan magaalada, iyadoo dagaalka sokeeye ee Sudan uu sii xoogeystay.

El Fasher ayaa ah goobta kaliya ee gobolka Darfur ee aysan maamulin. Warar maanta soo baxay ayaa sheegaya in dagaalyahannada RSF ay qabsadeen xero muhiim ah oo ay ku barakaceen dadka rayidka ah, oo lagu magacaabo Abu Shouk, iyo xarunta koox maleeshiyo ah oo ku xiran ciidamada Sudan.

Hay’adaha gargaarka ayaa sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo kun (300,000) oo qof oo rayid ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada El Fasher iyadoo dagaalku uu socdo

News DeskSeptember 19, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“ dalkeenu wax kayd ah ma laha Cid waliba wixii qortay waay qaadatay” Wasiir Cismaan Af-gaab

September 19, 2025

” Caymiska Qaranka ayaa u baahan in Cilmi Baadhis lagu Sameeyo” Gudoomiyaha Caymiska

September 19, 2025

” Cilaajyo ayaanu ku qabanay Xashiishad” Gudoomiye Ramaax

September 19, 2025

Madaxweyne Trump oo Soomaaliya ku tilmaamay meel anay dowladi ka jirin oo caan ku ah laaluushka iyo tuugada

September 19, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker