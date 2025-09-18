Ruushka oo ku faanay in uu horumar ka sameeyay dagaalka Ukraine
Sarkaal sare oo Ruushiyan ah ayaa booqday meelo ay ciidamada dalkiisu ka haystaan gudaha Ukraine Arbacadii, waxaana uu sheegay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameynayaan dhinac walba, iyadoo dagaallada ugu culus ay ka dhacayaan meel u dhow xarunta saadka ee Pokrovsk.
General Valery Gerasimov, oo ah madaxa ciidamada Ruushka ee waxa Moscow ay ugu yeerto “hawlgal milatari oo gaar ah”, ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameynayaan gobolka bariga Donetsk, oo ah xarunta dagaalka ee gobollada Zaporizhzhia iyo Dnipropetrovsk.
“Ciidamadeenna ku sugan aagga hawlgalka milatari ee gaarka ahi waxay horumar ka samaynayaan ku dhowaad dhammaan jihooyinka,” ayuu yiri.
“Dagaalka ugu xoogganina wuxuu ka socdaa aagga horseedka u ah ee Krasnoarmeisk,”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay .
Dhanka kale, diyaarad aan duuliye lahayn oo Ukraine ay leedahay ayaa weerartay gaari ku sugnaa gobolka xuduudda ee Belgorod ee Ruushka, iyadoo dishay hal qof, kuna dhaawacday mid kale, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi maanta.