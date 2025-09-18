Madaxweynaha Suuriya oo rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadllada kala dhaxeeya Israa’iil

News DeskSeptember 18, 2025
1 minute read

Madaxweynaha ku meel-gaarka ah ee Suuriya, Axmed al-Sharaa, ayaa Arbacadii sheegay in gorgortanka socda ee u dhaxeeya Israel iyo Suuriya si loo gaaro heshiis amni ay soo saari karaan natiijooyin “maalmaha soo socda.”

Wuxuu u sheegay warfidiyeenada magaalada Dimishiq in heshiiska amnigu yahay “lagama maarmaan,” iyadoo shardi laga dhigayo in la ixtiraamo hawada Suuriya iyo madax banaanideeda dhuleed, isla markaana ay kormeerto Qaramada Midoobay, si waafaqsan sharciga.

Al-Sharaa wuxuu sheegay in Suuriya iyo Israel ay “afar ilaa shan maalmood” ay wadeen wadahadallo si ay gaaraan saldhigga heshiis amni bishii Juulay, laakiin dhacdooyinkiii ka dhacay gobolka koonfureed ee Sweida ayaa carqaladeeyay wadahadaladaas.

Suuriya iyo Israel ayaa hadda wada hadallo ku jira si ay u gaaraan heshiis ay Dimishiq ka rajaynayso inuu xaqiijiyo joojinta duqeymaha cirka ee Israel iyo ka bixitaanka ciidamada Israel ee dhulka koonfurta Suuriya.

News DeskSeptember 18, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Hargeysa: Ciidanka Dabdamiska oo Bakhtiyaay dab ka dhashay shoodh koronto

September 18, 2025

Dad Ku Dhaawacmay Shiil Gaadhi oo Hargeysa Ka dhacay

September 18, 2025

“Talaalka fikrado khaldan ayaa laga qaabaa laakiin xanuunada ayuu ka hor tagaa” Wasiirka Caafimaadka

September 18, 2025

Raysal wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay Doonistooda Badda Cas

September 18, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker