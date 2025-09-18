Madaxweynaha Suuriya oo rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadllada kala dhaxeeya Israa’iil
Madaxweynaha ku meel-gaarka ah ee Suuriya, Axmed al-Sharaa, ayaa Arbacadii sheegay in gorgortanka socda ee u dhaxeeya Israel iyo Suuriya si loo gaaro heshiis amni ay soo saari karaan natiijooyin “maalmaha soo socda.”
Wuxuu u sheegay warfidiyeenada magaalada Dimishiq in heshiiska amnigu yahay “lagama maarmaan,” iyadoo shardi laga dhigayo in la ixtiraamo hawada Suuriya iyo madax banaanideeda dhuleed, isla markaana ay kormeerto Qaramada Midoobay, si waafaqsan sharciga.
Al-Sharaa wuxuu sheegay in Suuriya iyo Israel ay “afar ilaa shan maalmood” ay wadeen wadahadallo si ay gaaraan saldhigga heshiis amni bishii Juulay, laakiin dhacdooyinkiii ka dhacay gobolka koonfureed ee Sweida ayaa carqaladeeyay wadahadaladaas.
Suuriya iyo Israel ayaa hadda wada hadallo ku jira si ay u gaaraan heshiis ay Dimishiq ka rajaynayso inuu xaqiijiyo joojinta duqeymaha cirka ee Israel iyo ka bixitaanka ciidamada Israel ee dhulka koonfurta Suuriya.