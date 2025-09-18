Dalka Guinea oo afti dadweyne ku baddelaya dastuurka
Dadka dalka Guinea ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan Axadda afti ku saabsan dastuur cusub oo u oggolaanaya hoggaamiyaha militariga Mamady Doumbouya inuu u tartamo madaxweyne, taas oo ah wax uu ballan qaaday inuusan sameyn doonin markii uu xukunka qabtay afar sano ka hor.
Arbacadii waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha aftida, isku daygii ugu dambeeyay ee isbeddel siyaasadeed ee Galbeedka iyo Bartamaha Afrika, halkaas oo siddeed afgambi oo dhacay intii u dhaxeysay 2020 iyo 2023 ay beddeleen muuqaalka siyaasadeed ee gobolka.
Heshiiskii ku-meel-gaarka ahaa ee la ansixiyay ka dib afgambigii Sebtember 2021 ayaa lagu sheegay in militariga laga mamnuuci doono inuu u tartamo doorashooyinka qaran iyo kuwa deegaanka ee mustaqbalka, laakiin dastuurka cusub kuma jiraan qoddobadaas.
Doumbouya ma uusan sheegin waxa qorshihiisu yahay. Dadka dhaleeceeya ayaa ku tilmaamay aftida inay tahay awood-marooqsi.