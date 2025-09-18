Dad Ku Dhaawacmay Shiil Gaadhi oo Hargeysa Ka dhacay
Saddex qof ayaa ku dhaawacmay, Shil gaadhi oo ka dhacay agagaarka Birjeex, degmada Axmed Dhagax ee Hargeysa, halkaas oo gaadhi dhuxule ah uu qallibmay
Waxaana si degdeg ah u gurmaday Ciidanka Dabdamiska iyo Samatabixinta Somaliland oo kaashanaya ambalaaska Cisbitaalka weyn ee Hargeysa.
Shacabka iyo darawallada ayaa lagu booriyay in ay muujiyaan taxaddar iyo masuuliyad si looga hortago shilalka, iyadoo la xasuusiyay in ay wacaab lambarka gurmadka degdegga ah ee 990 marka ay dhacdo masiibo.