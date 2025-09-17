Trump oo ka carooday su’aal uu waydiyay wariye u dhashay Australia

News DeskSeptember 17, 2025
Less than a minute

Madaxweynihii Mareykanka, Donald Trump, ayaa weerar afka ah ku qaaday wariye u dhashay Australia kadib markii wax laga weydiiyay ganacsigiisa intii uu xafiiska joogay.

Wariye John Lyons oo ka tirsan hay’adda warbaahinta Australian Broadcasting Corporation (ABC) ayaa weydiiyay Trump haddii hantidiisu kor u kacday tan iyo bishii Janaayo xilligaaso oo mar kale u uku soo laabtay Aqalka Cad.

Trump wuxuu ku jawaabay: “Ma garanayo,” isagoo sheegay in carruurtiisu ay maamulaan ganacsiyada qoyskiisa. Wuxuu intaas ku daray: “Aniga waxaan qabaa inaad aad u dhaawacayso Australia hadda, dadka Australia-na waxay doonayaan inay ila jaanqaadaan.”

Trump wuxuu sheegay inuu dhowaan la kulmi doono Ra’iisul Wasaaraha Australia, Anthony Albanese, isagoo ku daray: “Waxaan u sheegi doonaa adiga. Tusaale xun ayaad tahay.”

News DeskSeptember 17, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada Laga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

September 17, 2025

Qadar oo si kulul u cambaareysay duullaanka dhulka ee Israa’iil ka waddo Qasa

September 17, 2025

Warbaahinta Gobolka Togdheer oo si adag uga hadashay xadhiga wariye Cabdicasiis Cawl oo mudo ku xidhan Burco.

September 17, 2025

Madaxda Koonfurta Suudaan oo la ogaaday in ay xadeen ballaayiin Dollar

September 17, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker