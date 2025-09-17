Nuxurka Qodobada Laga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland
Fadhigii 35-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada Jammhuuriyadda Somaliland oo uu Shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), isla markaana uu wehelinayey Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Somaliland.
Qodobbada maanta lagaga wada hadlay Fadhigii 35-aad waxa ka mid ahaa:
1. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Mudane Cabdalle Maxamed Carab, isaga oo sheegay in guud ahaanba Amniga lixda Gobol ee dalku uu sugan yahay, isla markaana aanay jirin wax qalalaase ama xasilooni darro ah nooc kasta oo ay tahayba oo ka jira lixda Gobol ee Dalka. Dhinaca kale, Wasiir Cabdalle waxa uu sheegay in ay dalka ka jirto deggenaansho siyaasadeed oo buuxa.
2. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚, 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐚𝐤𝐡𝐥𝐢𝐠𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL, Mudane Ismaaciil Mawliid Cabdilaahi, isaga oo Golaha u sheegay dedaal badan oo ay samaysay Wasaaraddu gashay kadib, in guud ahaan hawlaha Dakhli ururinta Qaranka ee odoroska bisha September 2025-ka ay u socdaan sidii loogu talo galay. Wasiirku waxa uu sheegay in inta ka hadhay sannadkana la rajaynayo in Xaaladda Dakhliga iyo Dhaqaalaha Qaranku uu ka sii wacnaado.
Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in ay si habsami leh u socdaan daraasadaha iyo qorshayaasha lagu xoojinayo Dhaqaalaha Dalka iyo kobcinta wax-soo-saarka gudaha dalka taasi oo ay horseed ka yihiin Guddida sare ee Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirrada JSL oo dhawaan soo gudbin Daraasado dhammaystiran.
3. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐛𝐚𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Diinta iyo Awqaafta JSL Sheekh Cabdullaahi-Baashe Daahir Jaamac
oo ah Xubin ka tirsan Guddida Gurmadka Abaaraha Heer Qaran, waxana uu Golaha u sheegay lin dedaallada Gurmadka Abaaruhu si wacan u socdaan, gaar ahaan Dayactirka Ceelasha Biyaha iyo qaybinta deeqaha raashinka oo la gaadhsiiyey meelaha ay ka jiraan baahiyaha ugu badani.
4. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧 𝐤𝐮 𝐬𝐚𝐚𝐛𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐛-𝐬𝐚𝐦𝐢-𝐮-𝐬𝐨𝐜𝐨𝐝𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐨𝐨𝐟𝐤𝐚, 𝐂𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐓𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐗𝐨𝐨𝐥𝐚𝐡𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga Dr. Cumar Shucayb Maxamed. Wasiirka ayaa Golaha Wasiirrada siiyey warbixin guud oo la xidhiidha dhoofka xoolaha, isaga oo xusay in Wasaaraddu ay adkaynayso nidaamka dhoofinta iyo ilaalinta tayada xoolaha.
Wasiirku waxa uu sheegay in ay Wasaaraddu gebi ahaanba mamnuucday dhoofka xoolaha aan gaadhin da’da Dhoofka, si loo ilaaliyo taranka iyo tayada xoolaha dalka. Wasiirku waxa uu sheegay in tallaabadani ay kor u qaadayso sumcadda Somaliland ee suuqyada caalamka ee Xoolaha nool iyo mustaqbalka dhaqaalaha dalka. Sidoo kale, Wasiirku waxa uu sheegay in la xoojinayo kormeerka iyo hubinta caafimaadka Xoolaha.
5. 𝗪𝗮𝗿𝗯𝗶𝘅𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗫𝗮𝗮𝗹𝗮𝗱𝗱𝗮 𝗚𝘂𝘂𝗱 𝗲𝗲 𝗖𝗮𝗮𝗳𝗶𝗺𝗮𝗮𝗱𝗸𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗸𝗮 𝗝𝗦𝗟:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Mudane Dr. Xuseen Bashiir Xirsi. Wasiirka waxa uu Golaha Wasiiradda warbixin ka siiyey xaaladda guud ee caafimaadka dalka, isaga oo xusay hawlaha adeegyada caafimaadka bulshada ee Gobollada Dalka iyo caqabadaha jira ee Qaran ahaan u baahan in wax laga qabto.
Dhinaca kale, Wasiirku waxa uu Golaha u caddeeyey in jarista dhaqaalaha caalamiga ah ee ay Dawladda Maraykanku ka jartay Hay’adaha Caalamiga ah (USA global funding cuts) ay saamayn xun ku yeelatay barnaamijyo caafimaad oo muhiim ah ka socday Wasiiradda, halkaasina ay ka dhalatay caqabad iyo baylah culus oo xagga caafimaadka bulshada ah.
Ugu dambayntii, Wasiirku waxa uu hoosta ka xarriiqay in ay Wasaaradda ka go’an tahay xaqiijinta iyo xoojinta adeegyada caafimaadka bulshada iyo iskaashiga caalamiga ah, si ay shacabka Somaliland u helaan adeeg caafimaad oo hufan oo joogto ah.
6. 𝐃𝐨𝐨𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐧𝐬𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐞𝐞𝐫𝐤𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐥𝐮𝐮𝐦𝐚𝐲𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐗𝐞𝐞𝐫 𝐋𝐫. 84/2025:
Golaha Wasiirrada Jammhuuriyadda Somaliland ayaa toddobaadkii 2-aad dood adag ka yeeshay Xeerka Kalluumaysiga Qaranka JSL Xeer Lr. 84/2025.
Dood dheer, soo jeedino iyo talooyin la xidhiidha qabyo-tirka iyo tifaf-tirka Xeerka kaddib, M/weynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), maadaama uu Xeerka Kalluumaysigu yahay Xeer aad u muhiim ah, waxa uu Golaha faray in Xeerka lagu kaabo talooyinka Goluhu soo jeediyey, sidoo kalena lala akhriyo Xeerarka kale ee Dalka, Garyaqaankuna soo dhammaystiro, dabadeedna Todobaadka loo ballamo Ansixinta Xeerka.