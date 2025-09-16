Rag xukun lagu riday kadib markii lagu helay in ay sixir ku dili rabeen madaxweyne Afrikaan ah

News DeskSeptember 16, 2025
1 minute read

Maxkamad ku taalla dalka Zambia ayaa laba nin ku xukuntay min laba sano oo xabsi ah, ka dib markii lagu helay dambi ah isku day dil iyaga oo isticmaalaya sixir, kaas oo ay ku doonayeen in ay ku dilaan Madaxweyne Hakainde Hichilema.

Zambian Leonard Phiri iyo Mozambiqan Jasten Mabulesse Candunde ayaa lagu helay dambi ah in ay ku xadgudbeen sharciga ka dib markii la xiray bishii December iyaga oo gacanta kula jiray waxyaabo ay doonayeen in ay ku sixraan madaxweynaha dalkaas.

“Waxaan qabaa in eedeysanayaasha aysan ahayn oo kaliya cadowga madaxa dowladda laakiin ay sidoo kale ahaayeen cadowga dhammaan Zambiyanka,” ayuu yiri garsoore Fine Mayambu oo xukanka riday.

Dacwaddan ayaa si dhow loola socday gudaha dalka Zambia, maadaama ay aheyd markii ugu horreysay oo qof maxkamad lasoo taago isaga oo lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu sixir ku dilo madaxweyne

