Duqeymo iyo madaafiic ku socda Qasa iyo faahfaahin ka soo baxaysa xaalka halkaa ka taagan
Israa’iil ayaa kordhisay duqeynta ay ku hayso magaalada Qasa – saacado ka dib markii Ra’iisul Wasaaraheeda, Benjamin Netanyahu, uu kula kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Marco Rubio, magaalada Quddus.
Wariyeyaasha maxalliga ah ayaa sheegaya in ay jireen duqeymo joogto ah oo ay Israa’iil geysatay, madaafiic iyo rasaas lagu ridayo magaalada Qasa. Guryo ayaa la sheegay in la burburiyay, dadna ay ku xayiran yihiin burburka hoostiisa.
Ma jiro wax xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan wararka warbaahintu ay sheegayso ee ah in duullaan dhulka ah oo ballaaran oo muddo dheer la qorsheynayay lagu qaadayo magaalada. Mr. Rubio ayaa la filayaa inuu booqdo Qadar , halkaas oo hoggaamiyeyaasha Carabtu ay Isniintii cambaareeyeen weerarkii Israel ay toddobaadkii hore ku qaadday caasimadda Qadar ee Doha.