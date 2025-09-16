Dhalinyaro lagu amary in ay bixiyaan boqollaal kun oo doollar kadib markii digsi maraq ah ay ku kaadiyeen
Laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa lagu amray in ay bixiyaan 309,000; oo doollar kadib markii ay ka kaadiyeen digsi maraq ah maqaaxi ku taal Shiinaha.
Falkani wuxuu ka dhacay bishii Febraayo magaalada Shanghai oo ay ku taallo shirkadda cunto karinta ee weyn ee Haidilao, waxaana dhaleeceyn baahsan ay ka dhalatay tallaabadaan kadib markii labada wiil oo 17-jirro ah ay muuqaalkan baraha bulshada ku faafiyeen.
Ma jirin wax caddayn ah oo muujinaya in qof uu cabbay maraqii wasakheysnaa, balse maqaaxida Haidilao ayaa bixisay magdhow kumannaan qof oo halkaas ku casheeyay maalmo kadib dhacdada.
Bishii Maarso, Haidilao waxay sheegtay in khasaaraha kasoo gaaray arrintaas uu gaaray in ka badan 23 milyan taasoo ay la mid tahay lacagtii ay si magdhow ah ugu bixisay macaamiisheeda.