“Xaaskayga ayaa umul raacatay ka dib markii Trump uu jaray dhaqaalihii uu siin jiray rugtayada caafimaadka”
Markii Shahnaz ay foolatay, ninkeedii Cabdul wuxuu wacay taksi si uu ugu qaado goobta keliya ee caafimaad ee ay heli karaan.
“Waxay ahayd mid xanuun badan,” ayuu yiri.
20-daqiiqo oo baabuur loogu sii socday, xaruntu waxay ku taalaa tuulada Shesh Pol ee gobolka Badakhshan ee waqooyi-bari ee Afgaanistaan. Waxay ahayd meeshii ay ku dhasheen labadooda carruur ah ee waaweyn.
Cabdul waxa uu ag fadhiistay Shahnaz isaga oo u qalbi qaboojinaya iayagoo sii maray waddooyin quruurux ah si ay gargaar u helaan .
Laakin markii aan gaarnay rugta caafimaadka, waxaan aragnay in ay xiran tahay, ma aanan ogeyn in la xiray,” ayuu yiri, isagoo wajigiisa laga dareemayao murugo.
Rugta caafimaadka ee Shesh Pol ayaa ka mid ah in ka badan 400 oo xarumo caafimaad ah oo la xiray dalka Afgaanistaan oo ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka, ka dib markii maamulka Trump uu jaray ku dhawaad dhammaan gargaarkii Mareykanka uu siin jiray dalkaas horaantii sanadkan, taas oo noqotay tallaabo adag oo lama filaan ah ka dib markii la baabi’yay hay’adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID.
Xarumaha kale ee caafimaadka ayaa aad uga fog tuulada Cabdul, khatarna la’aana ma ahayn in Shahnaz ay ku safarto waddooyinka ciriiriga ah. Cabdul, sidoo kale ma haysan lacag uu ku bixiyo safar dheer – kirada taksiga waxay ku kacaysay 1,000 lacagta Afgaanistaan ah ($14.65; £12.70), qiyaastii rubuc ka mid ah dakhligiisa bishiiba shaqaale ahaan. Markaa waxay go’aansadeen inay ku noqdaan gurigoda .
“Laakin canugga ayaa dhalanayey, waxa aanan ku qasbanaanay in aan istaagno waddada dhinaceeda,” Cabdul ayaa sidaasi yiri.
Shahnaz waxay gabadhooda ku dhashay gaariga. Wax yar ka dib, way dhimatay, iyadoo dhiig badani ka socdo. Dhowr saacadood ka dib, ka hor inta aan magac loo bixin ayay gabadhoodu sidoo kale dhimatay.
“Waan ooyay oo qayliyey, xaaskayga iyo ilmahaygu waa la badbaadin kari lahaa haddii rugtu furan tahay,” ayuu yiri Cabdul. “Nolol adag ayaan haysanay, laakiin waan wada noolaan jirnay, mar walba waan ku farxi jiray markaan iyada la joogo.”
Xitaa sawir kama hayo Shahnaz.
BBC