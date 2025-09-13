Shilal dooni oo ka dhacay Congo oo ay dad badan ku dhinteen
Ku dhawaad 200 oo qof ayaa ku dhintay tobnaan kalena waa la la’yahay ka dib labo shil oo doon oo kala duwan oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Urur maxalli ah ayaa dowladda ku eedeeyay in tirada dhimashadu ay intaas ka badan tahay.
Kooxaha samatabbixinta ayaa wali baadigoobaya dadka la la’yahay kadib shilalka dhimashada badan dhaliyay ee ka dhacay gobolka Equateur todobaadkan.
Ku dhawaad 150 qof ayaa wali aan la ogeyn halka ay ku danbeeyeen dabkii ka kacay doonida dabayaaqadii Khamiistii. Kadib waxa ay ku rogmatay wabiga Congo.
Maalin ka hor shil gaar ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 80 rakaab ah, oo u badnaa arday. Wararka ayaa sheegaya in markabka uu siday rakaab aad u badan.
Doomaha ayaa ku rogmaday iyada oo soo noqnoqonaysa DRC. Halka gaadiidka webigu yahay qaabka ugu muhiimsan ee u dhexeeya tuulooyinka kaymo roobaadka cufan, haddana si liidata loo habeeyey oo aan ammaan ahayn.