𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐃𝐞𝐠𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐱𝐥𝐚𝐲 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐚𝐚𝐫𝐢𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐨𝐨 𝐌𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐮 𝐚𝐡 𝐁𝐮𝐥𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta safar shaqo ku tagay degmada Sallaxlay, halkaas oo uu dhagax-dhigay mashaariic kala duwan oo horumarineed oo muhiim u ah nolosha bulshada deegaanka.
Mashaariicdan oo ka mid ah qorshaha ballaadhan ee horumarinta ee ay Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad ka waddo dalka, ayaa waxa ka mid ahaa:
1. Dhismaha Laanta Baanka Somaliland ee Degmada Salaxlay, si loo dardargeliyo bixinta adeegyada maaliyadeed iyo kobcinta Dhaqaalaha deegaanka.
2. Ballaadhinta adeegyada Caafimaadka si loo helo adeeg caafimaad oo casri ah oo la gaadhsiiyo bulshada. Dhakhtarka Degmada Sallaxlay Madaxweynuhu waxa uu dhagax-dhigay Shaybaadh cusub iyo qaybta ilkaha oo lagu soo kordhin doono Dhakhtarka.
3. Dhismaha iyo horumarinta Garoonka Kubadda Cagta ee Salaxlay, si dhalinyarada deegaanka loogu helo meel ay ku tababartaan, ku ciyaaraan, looguna dhiirrigeliyo isboortiga.
4. Dhismaha Xarunta Dab-damiska magaalada Salaxlay, taasi oo si weyn gacan uga geysan doonta bedbaadinta hantida iyo nafta bulshada, marka ay dhacaan masiibo dab ama xaalado kale oo u baahan gurmad degdeg ah,
5. Qodista Biyo-xidheen cusub oo wax weyn ka tari doona baahida biyood ee deegaanka, gaar ahaan Xoolaha iyo Dadkaba.
Ugu dambayntii, Madaxweynuhu waxa uu bulshada Degmada Salaxlay ku adkeeyey in ay mashaariicdan ilaashadaan, si wadajir ahna uga shaqeeyaan horumarinta degmada Salaxlay.
Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu xusay in mashaariicdani ay caddayn u yihiin sida ay Xukuumaddu mudnaanta u siinayso horumarinta iyo adeeg-bixinta deegaannada miyiga iyo magaalooyinka dalka.