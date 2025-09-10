Komishanka Maamul-wanaaga Somaliland ayaa daah-furay siyaasadda Maamul-wanaaga Qaranka
Komishanka Maamul-wanaaga Somaliland ayaa daah-furay siyaasadda Maamul-wanaaga Qaranka, taas oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo hannaanka maamulka dawliga ah ee dalka, iyada oo la xoojinayo isla-xisaabtanka, daah-furnaanta iyo hufnaanta hay’adaha dawladda.
Munaasibadda daahfurka oo uu furay Guddoomiye ku xigeenka Komishanka, Garyaqaan Madar Siciid, ayaa lagu soo bandhigay nuxurka siyaasaddan cusub, waxaana faahfaahin ka bixiyay Lataliyaha Komishanka.
Waxaa sidoo kale ka qayb galay masuuliyiin sare oo ka tirsan wasaarado, hay’ado madaxbannaan iyo bah-wadaag caalami ah sida EUCAP. Masuuliyiintaasi waxay carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay siyaasaddani u leedahay horumarinta maamul wanaaga iyo kor u qaadista hufnaanta shaqada dawliga ah.
Guddoomiyaha Komishanka, Dr. Adam Ahmed, ayaa sheegay in siyaasaddani ay horseedi doonto in hay’adaha dawladda ay si masuuliyadi ku dheehan tahay u gutaan waajibaadkooda, lana xoojiyo isla-xisaabtan iyo kalsoonida shacabka. Wuxuu intaa ku daray in Komishanku dabagal iyo qiimayn joogto ah ku samayn doono hirgelinta siyaasaddan.
Ugu dambayn, daahfurka siyaasaddan ayaa lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dhismaha dawladnimo ku salaysan maamul wanaag iyo hufnaan.