Komishanka Maamul-wanaaga Somaliland ayaa daah-furay siyaasadda Maamul-wanaaga Qaranka

News DeskSeptember 10, 2025
1 minute read

Komishanka Maamul-wanaaga Somaliland ayaa daah-furay siyaasadda Maamul-wanaaga Qaranka, taas oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo hannaanka maamulka dawliga ah ee dalka, iyada oo la xoojinayo isla-xisaabtanka, daah-furnaanta iyo hufnaanta hay’adaha dawladda.

Munaasibadda daahfurka oo uu furay Guddoomiye ku xigeenka Komishanka, Garyaqaan Madar Siciid, ayaa lagu soo bandhigay nuxurka siyaasaddan cusub, waxaana faahfaahin ka bixiyay Lataliyaha Komishanka.

Waxaa sidoo kale ka qayb galay masuuliyiin sare oo ka tirsan wasaarado, hay’ado madaxbannaan iyo bah-wadaag caalami ah sida EUCAP. Masuuliyiintaasi waxay carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay siyaasaddani u leedahay horumarinta maamul wanaaga iyo kor u qaadista hufnaanta shaqada dawliga ah.

Guddoomiyaha Komishanka, Dr. Adam Ahmed, ayaa sheegay in siyaasaddani ay horseedi doonto in hay’adaha dawladda ay si masuuliyadi ku dheehan tahay u gutaan waajibaadkooda, lana xoojiyo isla-xisaabtan iyo kalsoonida shacabka. Wuxuu intaa ku daray in Komishanku dabagal iyo qiimayn joogto ah ku samayn doono hirgelinta siyaasaddan.

Ugu dambayn, daahfurka siyaasaddan ayaa lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dhismaha dawladnimo ku salaysan maamul wanaag iyo hufnaan.

News DeskSeptember 10, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha oo Tababar u Qabatay Daneeyayaasha Calafka Xoolaha.

September 10, 2025

Guddoomiyaha Gobolka Gabiley oo Xilkii U kala Wareejiyey Guddoomiyaha cusub iyo Guddoomiyihii hore ee Degmada Arabsiyo.

September 10, 2025

Golaha Guurtida oo La-kulmay Guddoomiyayaasha Degmooyinka Hargeysa si ay Uga Dhageystaan Xaaladda Amniga

September 10, 2025

“Amniga iyo Aqoonsiga Qaranku Waxay inay Ka Horeeyaan Mucaaridada Iyo Muxaafidnimada” Marwo Faadumo Siciid

September 10, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker