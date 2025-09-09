Netanyahu oo ku sugnaa Xarunta Hay’adda Ammaanka ee Israa’iil xilliga la weeraray Dooxa

News DeskSeptember 9, 2025
Less than a minute

Hay’adda ammaanka ee Israa’iil Shin Bet ayaa sheegtay in Ra’iisal-wasaare Benjamin Netanyahu uu ku sugnaa qeybta xarunta markii wafdigii Xamaas lagu weeraray magaalada Dooxa ee dalka Qatar.

Weerarka ka dhanka ah “hoggaanka sare” ee Xamaas waxaa iska kaashaday hay’adda iyo militariga Israa’iil, afhayeen u hadlay Shin Bet ayaa sidaasi sheegay.

Wasiirka difaaca Israel Katz, ku xigeenka madaxa hay’adda amniga iyo madaxa sirdoonka militariga ayaa sidoo kale ku sugnaa xarunta, ayaa intaasi lagu daray.

News DeskSeptember 9, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐨𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐝𝐝𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐬𝐮𝐛 𝐱𝐚𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐲, 𝐤𝐮𝐰𝐨 𝐤𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲.

September 9, 2025

Wasaaradda Arrimaha  Gudaha Qatar oo sheegtay in xaalku yahay mid ammaan ah

September 9, 2025

Muuqaallo hor dhac ah oo muujinaya burbur kadib weeraradii Israel ee Dooxa Qatar

September 9, 2025

Israa’iil oo weerar ka fulisay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar

September 9, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker