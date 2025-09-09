Muuqaallo hor dhac ah oo muujinaya burbur kadib weeraradii Israel ee Dooxa Qatar
Waxaan hadda idiin soo gudbineynaa sawiro cusub oo muujinaya burbur soo gaaray dhismo kadib weeraradii Doha.
Ilaa hadda ma cadda in kani yahay dhismihii bartilmaameedka ahaa iyo in kal.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in “tallaabadii maanta ee ka dhanka ah madaxda ugu sarraysa Xamaas uu ahaa hawlgal Israa’iil oo madax bannaan.”
“Israa’iil ayaa billowday, Israa’iil ayaa fulisay, Israa’iilna si buuxda ayay mas’uuliyadda u qaaday,” ayaa lagu yiri bayaan.