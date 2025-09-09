Maxamuud Xaashi Oo Si Kulul Ugu Jawaabay Somaliya;

News DeskSeptember 9, 2025
Less than a minute

 

“Xukuumadda Xasan Sheekh ee Muqdisho iyo isku daygeeda musuqmaasuqa ah ee lagu doonayo in si sharci-darro ah loogu khasbo Dadka Safarka ah inay bixiyaan lacag fiiso ka hor inta aanay gelin Somaliland, waxa ay si cad u jebinaysaa madax-bannaanida Somaliland iyo xeerarka caalamiga ah.

Dawladda Somaliland ma sii wadi karto in ay ka Sii aamusnaanto arrintan. Waa inay u hoggaansanto dastuurka somaliland, kuna dhaqaaqdaa talaabo ku habboon oo ka dhan ah shirkadda duulimaad Ee fulisa ficilkan khaldan.

Waxaa cad in go’aanka shacabka Somaliland aanu ka hor istaagi doonin xukuumad musuq-maasuq salka ku haysa oo fadhigeedu yahay Muqdisho.” Guddoomiyaha Xisbiga Kaah Maxamuud Xaashi Cabdi

News DeskSeptember 9, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

“Isbaddelkii aan idhi raaca maanta waydinkaa arkaya meesha uu marayo”Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble

September 9, 2025

“Markaan arkay in Nin waliba Cumaamad iska qaatay oo qabyaalad kicina uu ku hadlaayo waan joojiyay…” Wasiirka Arimaha Gudaha

September 9, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐚𝐪𝐚𝐦𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚, 𝐖𝐚𝐱𝐠𝐚𝐫𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐖𝐚𝐚𝐲𝐞𝐞𝐥𝐤𝐚 𝐠𝐨𝐛𝐨𝐥𝐤𝐚 𝐀𝐰𝐝𝐚𝐥

September 9, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐫𝐚𝐱𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢 (𝐂𝐢𝐫𝐫𝐨) 𝐨𝐨 𝐛𝐨𝐨𝐪𝐝𝐚𝐲 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬𝐤𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝, 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐫𝐚𝐬𝐡𝐢𝐢𝐝 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐃𝐨𝐨𝐝𝐢.

September 8, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker