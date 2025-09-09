𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐨𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐝𝐝𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐬𝐮𝐛 𝐱𝐚𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐲, 𝐤𝐮𝐰𝐨 𝐤𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta magaalada Boorama xadhigga ka jaray waddooyin cusub oo laami ah oo ay hirgelisay Dawladda Hoose ee Degmada Boorama. Sidoo kale, M/weynuhu waxa uu dhagax-dhigay waddooyin kale oo hor leh oo ay hirgelin doonto Dawladda Hoose ee Degmada Boorama.
Munaasibadda xadhigga-ka-jarista ayaa ahayd mid si weyn loogu soo dhaweeyay, waxana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda, Maamulka Gobolka Awdal, Maamulka Degmada Boorama iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweynuhu waxa uu carrabka ku adkeeyay in mashruucyadan dhismaha waddooyinka ahi ay yihiin tallaabo muuqata oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha, isku xidhka bulshada iyo fududeynta isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada gudaheeda.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa bogaadiyay doorka muhiimka ah ee maamulka Dawladda Hoose ee Boorama iyo sida ay ugu dedaalayaan in ay bulshada reer Boorama u soo kordhiyaan adeegyo horumarineed oo waxtar u leh dhammaan shacabka ku nool degmada.