Safarka Shaqo ee Wasiirka Ganacsiga iyo Dalxiiska Somaliland ee Itoobiya
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur, oo safar shaqo ku jooga dalka Itoobiya, ayaa maanta kulan midho-dhal ah la yeeshay Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda Horumarinta Magaalooyinka iyo Kaabeyaasha Dalka Itoobiya, Mudane Fenta Dejen.
Kulanka oo ka dhacay xafiiska Wasiiru-Dawlaha ayaa diiradda lagu saaray:
– Xoojinta cilaaqaadka iyo iskaashiga labada dal ee Somaliland iyo Itoobiya.
– Abuurista hannaan wada shaqayneed iyo isku xidhnaan joogto ah oo labada dhinac u sahlaya in si hufan loo wada ilaashado danaha labada dal ka dhexeeya.
Mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur ayaa uga mahadceliyay Wasiiru-Dawlaha qaabilaadda iyo soo dhawaynta uu u sameeyay.
Dhankiisa, Wasiiru-Dawlaha Itoobiya, Fenta Dejen, ayaa amaan iyo bogaadin u jeediyay Somaliland, isaga oo ku sifeeyay in ay Somaliland tahay dal iyo dad uu dareen gaar ah u hayo.
Ugu danbayntii, labada masuul mid waliba waxa uu ka kale guddoonsiiyay hadyad uu ugu talogalay.