Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, oo kulan muhiim ah la yeeshay kaadirka Xisbiga WADDANI ee Gobolka Gabiley.

News DeskSeptember 7, 2025
1 minute read

Madaxweynaha waxa kulankiisa ku wehelinayey Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Mudane Xirsi Cali X. Xasan, Xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, hawl-wadeeno ka tirsan Xukuumadda iyo Taliyeyaasha Ciidamada.

Kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimo la xidhiidha hawlaha xisbiga, sida dhismaha iyo xoojinta laamaha ee Xisbiga heer Gobol, isku xidhnaanta xubnaha, iyo sidii loo sii adkayn lahaa wada shaqaynta iyo midnimada kaadirka.

Madaxweynuhu waxa uu kaadirka Xisbiga u sheegay in Xukuumad ahaan mudnaanta la siinayo ka shaqaynta arrimaha Amniga iyo Xasiloonida Dalka, wadajirka iyo midnimada ummadda iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee taabanaya nolosha shacabka.

Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu kaadirka Xisbiga WADDANI ee Gobolka Gabiley ku baraarujiyey doorkooda firfircoon ee ay ku leeyihiin xoojinta hannaanka dimuqraadiyadda, isaga oo ku boorriyay inay sii wadaan hawlahooda siyaasadeed ee waxtarka u leh bulshada.

Dhankooda, kaadirka Gobolka Gabiley ayaa Madaxweynaha uga mahadnaqay kulanka iyo talooyinka dhaxalgalka ah ee uu la wadaagay, iyaga oo ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan taageerada iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin Xukuumadda iyo hoggaanka qaranka.

 

News DeskSeptember 7, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar Ruushku ku qaaday caasimada Ukriane ee Kyiv

September 7, 2025

Putin oo diiday soo jeedin ka timi xulufada Ukriane, digniina u diray

September 7, 2025

Boko Haram oo weerar ku dishay 60 qof

September 7, 2025

“ Reer GABILAY ma doonayaan gobal lagu laaluusho ..” Muj Cali Guray

September 7, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker