𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐫𝐮𝐮𝐜𝐚 𝐐𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐢𝐬𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐝𝐡𝐤𝐚 𝐂𝐞𝐞𝐥𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐛𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐦𝐚𝐜𝐚𝐚𝐧𝐚𝐲𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞𝐲

News DeskSeptember 7, 2025
Less than a minute

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo weftigii ballaadhnaa ee uu hogaaminaayey oo ku gudo jira maalintiisii 2-aad ee Safarka shaqo ee magaalada Gabiley, ayaa maanta Dhagax-dhigay Mashruuc horumarineed oo aad muhiim ugu ah nolosha bulshada magaalada Gabiley.

Madaxweynaha ayaa Dhagax-dhigay Mashruuca ballaadhinta kaabayaasha Biyaha, Qodista Ceelal cusub, isku-xidhka ceelasha, iyo mashruuca macaanaynta biyaha magaalada Gabiley.

Madaxweynaha ayaa sheegay in mashaariicani uu qayb ka yahay Qorshaha ballaadhan ee ay Xukuumadda ku doonayso in lagu horumariyo adeegyada xagga biyaha ee bulshada reer Gabiley, taasi oo lagu xoojin kaabayaasha waxtarka u leh baahiyaha xagga biyaha ee magaalada Gabiley.

 

News DeskSeptember 7, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweynah Somaliland oo Gabiley Ka Dhagaxdhigay Mashaaric

September 7, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐱𝐚𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐚𝐝𝐞𝐞𝐠 𝐂𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝 𝐨𝐨 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐠𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐤𝐨𝐫𝐝𝐡𝐢𝐲𝐚𝐲 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐭𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞𝐲.

September 7, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐃𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐆𝐚𝐫𝐨𝐨𝐧𝐤𝐚 𝐊𝐮𝐛𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐠𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞𝐲

September 7, 2025

Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar Ruushku ku qaaday caasimada Ukriane ee Kyiv

September 7, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker