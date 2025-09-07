𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐱𝐚𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐚𝐝𝐞𝐞𝐠 𝐂𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝 𝐨𝐨 𝐦𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐠𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐤𝐨𝐫𝐝𝐡𝐢𝐲𝐚𝐲 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐭𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞𝐲.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo weftigii ballaadhnaa ee uu hogaaminaayey oo ku gudo jira maalintiisii 2-aad ee Safarka shaqo ee magaalada Gabiley, ayaa maanta Dhagax-dhigay mashaariic horumarineed oo door ah oo laga hirgelinayo magaalada Gabiley, qaar kalena xadhigga ka jaray.
Madaxweynaha ayaa xadhiga ka jaray adeeg Caafimaad oo muhiim ah oo lagu soo kordhiyay Dhaqtarka magaalada Gabiley, kaasi oo ah Mishiinka dhaliya hawada nadiifta ah (Oxygen Generator) oo guud ahaanba Gobolka Gabiley u qabay baahi weyn.
Madaxweynaha ayaa sheegay in mashaariicdani ay qayb ka yihiin Qorshaha ballaadhan ee ay Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad ay ku doonayso in lagu horumariyo adeegyada caafimaadka ee bulshada, lana xoojiyo kaabayaasha waxtarka u leh baahiyaha caafimaad ee Gobolka Gabiley.