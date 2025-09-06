Xamaas oo sii deysay muuqaalka labo la heyste Israa’iili ah
Xamaas ayaa soo saartay muuqaal muujinaya labo la hayste oo Israa’iili ah oo laga qabtay xaflad muusig intii lagu guda jiray weerarkii ay gudaha Israa’iil ku qaadeen bishii Oktoobar 2023.
Muuqaalka wuxuu muujinayaa Guy Gilboa-Dalal oo ku sugan magaalada Gaza dabayaaqadii Agoosto, halkaas oo uu sheegay in isaga iyo siddeed kale lagu hayo oo ay sii ahaan doonaan inkasta oo Israa’iil ay qorsheysay weerar dhulka ah. Waxa kale oo ka muuqda maxbuuska Alon Ohel.
Muuqaallo hore oo laga soo duubay la haystayaal ay sii daayeen kooxihii afduubka u haystay Qasa ayaa waxaa cambaareeyay madaxda caalamka iyo qoysaska iyagoo ku tilmaamay dacaayad.
Wasiirka amniga qaranka Israa’iil ee midigta-fog, Itamar Ben Gvir ayaa ku baaqay in si buuxda loo qabsado Qasa, isaga oo ka jawaabaya, isaga oo ku andacoonaya in tani ay tahay habka kaliya ee lagu soo celin karo la haystayaasha.