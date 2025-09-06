Xamaas oo sii deysay muuqaalka labo la heyste Israa’iili ah

News DeskSeptember 6, 2025
1 minute read

Xamaas ayaa soo saartay muuqaal muujinaya labo la hayste oo Israa’iili ah oo laga qabtay xaflad muusig intii lagu guda jiray weerarkii ay gudaha Israa’iil ku qaadeen bishii Oktoobar 2023.

Muuqaalka wuxuu muujinayaa Guy Gilboa-Dalal oo ku sugan magaalada Gaza dabayaaqadii Agoosto, halkaas oo uu sheegay in isaga iyo siddeed kale lagu hayo oo ay sii ahaan doonaan inkasta oo Israa’iil ay qorsheysay weerar dhulka ah. Waxa kale oo ka muuqda maxbuuska Alon Ohel.

Muuqaallo hore oo laga soo duubay la haystayaal ay sii daayeen kooxihii afduubka u haystay Qasa ayaa waxaa cambaareeyay madaxda caalamka iyo qoysaska iyagoo ku tilmaamay dacaayad.

Wasiirka amniga qaranka Israa’iil ee midigta-fog, Itamar Ben Gvir ayaa ku baaqay in si buuxda loo qabsado Qasa, isaga oo ka jawaabaya, isaga oo ku andacoonaya in tani ay tahay habka kaliya ee lagu soo celin karo la haystayaasha.

News DeskSeptember 6, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Xarunta Tababarka Ciidanka Badda Itoobiya oo si Rasmi Ah loo Daahfuray

September 6, 2025

Yaa maamulayay Mashruucii Xumbo Weyne oo fashilkiisa Qayb ka ahaa?

September 6, 2025

Gudoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha oo Daahfuray Bilowga Daraasadda Adeeg-daadejinta Wasaaradaha iyo Hay’adaha Dawladda.

September 6, 2025

Ciidanka Booliska oo war soo saaray Axmed Xuseen Caddib oo Maydkiisa Laga Helay Hotel Ku Yala Hargeysa

September 6, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker